Украинские призывники могут получить четыре разных вида повесток — какие именно

Представители ТЦК и СП общаются с мужчиной. Фото: УП

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее, такой документ не всегда означает непосредственный призыв в армию.

Какие бывают виды повесток разобрался OBOZ.UA.

Читайте также:

Виды повесток

В Украине существует четыре разновидности повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста.

Повестка для уточнения данных . Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

. Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии . Документ за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение ВЛК о пригодности или непригодности к службе в армии.

. Документ за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение ВЛК о пригодности или непригодности к службе в армии. Повестка для призыва на срочную военную службу . Она предусматривает призыв на срочную военную службу. Пока такие повестки не выдают, потому что в Украине действует общая мобилизация.

. Она предусматривает призыв на срочную военную службу. Пока такие повестки не выдают, потому что в Украине действует общая мобилизация. Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения ВЛК, если он признан годным к прохождению военной службы.

На повестке должны быть правильно указаны личные данные военнообязанного, дата и год рождения, адрес проживания, тип повестки, дата, время и адрес, где нужно появиться.

Когда начнет действовать закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины".

После этого будет продолжаться переходный период, для того чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.

Ранее в Минобороны заявили, что работают над подготовкой законопроекта о демобилизации. Он будет готов уже в ближайшие месяцы.

Также закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны детализировало обязанности граждан в контексте военного учета.