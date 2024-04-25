Украинские призывники могут получить четыре разных вида повесток — какие именно
В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее, такой документ не всегда означает непосредственный призыв в армию.
Какие бывают виды повесток разобрался OBOZ.UA.
Виды повесток
В Украине существует четыре разновидности повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста.
- Повестка для уточнения данных . Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Документ за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение ВЛК о пригодности или непригодности к службе в армии.
- Повестка для призыва на срочную военную службу. Она предусматривает призыв на срочную военную службу. Пока такие повестки не выдают, потому что в Украине действует общая мобилизация.
- Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения ВЛК, если он признан годным к прохождению военной службы.
На повестке должны быть правильно указаны личные данные военнообязанного, дата и год рождения, адрес проживания, тип повестки, дата, время и адрес, где нужно появиться.
Когда начнет действовать закон о мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины".
После этого будет продолжаться переходный период, для того чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.
Ранее в Минобороны заявили, что работают над подготовкой законопроекта о демобилизации. Он будет готов уже в ближайшие месяцы.
Также закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны детализировало обязанности граждан в контексте военного учета.
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