Українські призовники можуть отримати чотири різні види повісток — які саме

Представники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: УП

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація до лав Збройних сил України. Повістку може отримати будь-який військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Тим не менш, такий документ не завжди означає безпосередній призов до війська.

Які бувають види повісток розібрався OBOZ.UA.

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Види повісток

В Україні існує чотири різновиди повісток, які можуть вручити військовозобов’язаним чоловікам призовного віку.

Повістка для уточнення даних . Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи та інше.

. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи та інше. Повістка на проходження військово-лікарської комісії . Документ за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Після медкомісії у цій картці буде прописано висновок ВЛК щодо придатності чи непридатності до служби в армії.

. Документ за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Після медкомісії у цій картці буде прописано висновок ВЛК щодо придатності чи непридатності до служби в армії. Повістка для призову на строкову військову службу . Вона передбачає призов на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видають, через те, що в Україні діє загальна мобілізація.

. Вона передбачає призов на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видають, через те, що в Україні діє загальна мобілізація. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

На повістці повинні бути вірно вказані особисті дані військовозобов'язаного, дата і рік народження, адреса проживання, тип повістки, дата, час та адреса, де потрібно з'явитися.

Коли почне діяти закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію. Зазначалося, що він набуде чинності через місяць після публікації в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Після цього триватиме перехідний період, для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.

Раніше у Міноборони заявили, що працюють над підготовкою законопроєкту про демобілізацію. Він буде готовий вже найближчими місяцями.

Також закон про мобілізацію містить перелік обовʼязків військовозобовʼязаних та мотиваційних норми, а також покарання для ухилянтів. Міністерство оборони деталізувало обов'язки громадян у контексті військового обліку.