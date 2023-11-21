Выезд студентов за границу — кому могут разрешить покинуть Украину

Проверка военнообязанного мужчины на границе. Фото: Укринформ

Как известно, из-за военного положения и всеобщей мобилизации выезд из Украины запрещен для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Этот запрет касается и украинских студентов. Однако в ближайшее время некоторым категориям мужчин, которые получают высшее образование, могут разрешить выезжать за пределы страны.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона, раскрыв главные детали и условия.

Читайте также:

Так, по его словам, такое разрешение могут получить мужчины немобилизационного возраста, то есть те, которым от 18 до 22 лет. Однако главное условие — выезд за границу будет предоставляться исключительно для учебы.

Есть вероятность, что выехать за границу можно только в рамках обмена студентами западных университетов с украинскими. Пока этот вопрос еще обсуждается.

Кроме того, Винницкий отметил, что разрешение будет иметь ограниченный срок. Так, рассматривается вариант односеместровой мобильности. Она позволит во время получения бакалавриата поучиться на протяжении одного семестра в европейском университете.

"Тем более, что сейчас есть много возможностей от университетов наших партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы наши студенты на один семестр поехали и поучились", — рассказал чиновник.

Стоит отметить, что пока речь идет только о возможности, и она рассматривается властями, в частности Министерством образования. Окончательного решения еще нет.

Впрочем, в том, что оно будет принято в ближайшее время, сомневаться не стоит. Ведь вопросом заинтересовался Президент Украины Владимир Зеленский, и именно он дал соответствующее поручение Министерству образования разработать определенные механизмы, позволяющие выезд студентам немобилизационного возраста.

Президент считает, что МОН необходимо создать справедливое решение. Итак, ожидаем конкретных изменений и решений от украинской власти.

Ранее мы сообщали, сколько военнообязанных украинцев поступили в вузы, чтобы избежать мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, как правильно действовать студенту, если ему вручили повестку.

Также мы писали, кого из украинских студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ.