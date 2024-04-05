Для военных ВСУ изменили сроки пребывания на лечении — что известно

Эвакуация раненого украинского военного. Фото: АР

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать государство от российского захватчика. К сожалению, травмы, контузии, ранения довольно частое явление на войне. Но, конечно, у каждого военнослужащего есть право на надлежащее лечение и реабилитацию. В настоящее время в стране были изменены сроки пребывания на лечении.

Так, известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который вносит изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эти изменения уже начали работать с 4 апреля 2024 года, сообщает АрміяInform.

Читайте также:

Если раньше продолжительность лечения, а также пребывание в отпуске для лечения военнослужащих составляла не более 4 месяцев, то сейчас может составлять 12 месяцев.

Речь идет как о пребывании в учреждениях здравоохранения, так и отпуске для лечения. При этом сохраняется денежное и материальное довольствие на весь период.

Правда, следует отметить, что ВВК все равно придется проходить в течение первых 4 месяцев. Она необходима для определения необходимости длительного лечения.

И только после установленного срока непрерывного пребывания на лечении или в отпуске для лечения военнослужащий должен пройти ВВК о пригодности к военной службе.

Ранее мы писали, как украинским военнослужащим получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций.

Напомним, мы сообщали, на какие льготы может рассчитывать супруга участника боевых действий в Украине.

Также мы информировали, как бойцам ВСУ оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги.