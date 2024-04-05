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Українським військовим змінили терміни перебування на лікуванні — що треба знати

5 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Для військових ЗСУ змінили терміни перебування на лікуванні — що відомо
Евакуація пораненого українського військового. Фото: АР
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські захисники та захисниці продовжують боронити державу від російського загарбника. На жаль, травми, контузії, поранення досить часте явище на війні. Але, звичайно, кожен військовослужбовець має право на належне лікування та реабілітацію. Наразі в країні було змінено терміни перебування на лікуванні. 

Так, відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, який вносить зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Ці зміни вже почали працювати з 4 квітня 2024 року, повідомляє АрміяInform.

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Тож, якщо раніше тривалість лікування, а також перебування у відпустці для лікування військовослужбовців становила не більш ніж 4 місяці, то зараз може становити 12 місяців.  

Мова йде як про перебування в закладах охорони здоров’я, так і відпустку для лікування. При цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення на увесь період. 

Щоправда, слід зауважити, що ВЛК все одно доведеться проходити впродовж перших 4 місяців. Воно потрібне для визначення необхідності тривалого лікування.

І лише після встановленого терміну безперервного перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування військовослужбовець повинен буде пройти ВЛК щодо придатності до військової служби.

Раніше ми писали, як українським військовослужбовцям отримати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що стосуються їх служби або інших життєвих ситуацій. 

Нагадаємо, ми повідомляли, на які пільги може розраховувати дружина учасника бойових дій в Україні. 

Також ми інформували, як бійцям ЗСУ оформити пільги на житлово-комунальні послуги. 

закон
ЗСУ
відпустка
військові
лікування
реабілітація

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