Для військових ЗСУ змінили терміни перебування на лікуванні — що відомо

Евакуація пораненого українського військового. Фото: АР

Українські захисники та захисниці продовжують боронити державу від російського загарбника. На жаль, травми, контузії, поранення досить часте явище на війні. Але, звичайно, кожен військовослужбовець має право на належне лікування та реабілітацію. Наразі в країні було змінено терміни перебування на лікуванні.

Так, відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, який вносить зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Ці зміни вже почали працювати з 4 квітня 2024 року, повідомляє АрміяInform.

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Тож, якщо раніше тривалість лікування, а також перебування у відпустці для лікування військовослужбовців становила не більш ніж 4 місяці, то зараз може становити 12 місяців.

Мова йде як про перебування в закладах охорони здоров’я, так і відпустку для лікування. При цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення на увесь період.

Щоправда, слід зауважити, що ВЛК все одно доведеться проходити впродовж перших 4 місяців. Воно потрібне для визначення необхідності тривалого лікування.

І лише після встановленого терміну безперервного перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування військовослужбовець повинен буде пройти ВЛК щодо придатності до військової служби.

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