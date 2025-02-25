Мобилизация в марте 2025 года — кто рискует потерять бронирование

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине критически важные для государства предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать от мобилизации военнообязанных работников. Однако недавно в этот процесс внесли существенные изменения, из-за чего бронь может быть аннулирована.

Как изменится процесс бронирования с 1 марта и когда бронирование могут аннулировать, пишет 7eminar.

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Потеря бронирования — что изменится с 1 марта

Как известно, с 1 декабря 2024 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №1332, которое устанавливает новые правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и утверждает новую редакцию Порядка №76.

Согласно этим изменениям, все работники, которых бронировали до 1 декабря 2024 года через Минэкономики или через портал "Дія", после 28 февраля 2025 года потеряют бронь. То есть, если таких работников не перебронировать до указанной даты, то с 1 марта, они останутся без отсрочки от призыва.

Оформление бронирования сейчас происходит через портал "Дія". Заявку рассматривают в течение 72 часов. Поэтому следует учитывать, если заявку подать уже 1 марта, то работники до 4 марта будут оставаться без брони и могут быть призваны на военную службу.

Стоит знать, что постановление КМУ №36 предусматривает возможность аннулировать бронирование и сразу забронировать работников без ожидания 72 часов.

Важно, что работников, забронированных через Минэкономики, нужно разбронировать также через Минэкономики.

Бронирование работников от мобилизации. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Кто не потеряет бронь с 1 марта

Согласно постановлению КМУ от 04.02.2015 №45, работники, которых бронировал ТЦК и СП, не теряют бронь после 28.02.2025.

Также не теряют отсрочку работники, которые были забронированы после 1 декабря 2024 года на основании новой критичности.

Когда в марте 2025 года могут аннулировать бронирование — основания

В марте 2025 года основаниями для аннулирования бронирования будут:

предприятие, учреждение, организацию лишили статуса критически важного;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

ликвидация органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации;

срок действия бронирования закончился и он не был продлен;

действие трудового договора временно прекратили;

работника, который имел бронь, уволили;

работник получил отсрочку по другим основаниям, определенным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы писали, могут ли аннулировать бронирование, если данные в бумажном и электронном военно-учетном документе не совпадают.

Напомним, мы сообщали, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году.

Также мы информировали, есть ли возможность забронировать работника от мобилизации, если он находится в розыске ТЦК.