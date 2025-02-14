Чи можуть анулювати бронь через розбіжність даних в електронному та паперовому ВОД

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні мати військово-обліковий документ з актуальними даними. Він може бути як у паперовому варіанті, так і в електронному — у застосунку "Резерв+". Та бувають ситуації, коли дані у паперових та електронному ВОД мають розбіжності.

Чи може ця обставина стати причиною анулювання бронювання від мобілізації, пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Так, за словами правознавця, з появою е-ВОД військовозобов'язані українці доволі часто стикаються із ситуацією, коли певні дані відрізняються від тих, що вказані у паперовому військово-обліковому документі.

До прикладу, в електронних документах іноді фіксують іншу військово-облікову спеціальність або взагалі не вказують жодної.

Працівник ТЦК перевіряє військово-облікові документи. Фото: ukrinform.ua

Але, чи можуть ці розбіжності вплинути на бронювання? Владислав Дерій підкреслив, будь-які неточності не є причиною для скасування броні від мобілізації.

Як пояснив юрист, процес бронювання працівників критично важливих підприємств не залежить від даних у військовому квитку.

"Військовозобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — зазначив правознавець.

Раніше ми писали, за яких підстав можливе анулювання бронювання та коли це можуть зробити автоматично.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи є можливість забронювати працівника від мобілізації, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.

Також ми інформували, які професії підлягають бронюванню 2025 року.