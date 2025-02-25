Мобілізація у березні 2025 року — хто ризикує втратити бронювання

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні критично важливі для держави підприємства, установи та організації мають право бронювати від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Проте, нещодавно до цього процесу внесли суттєві зміни, через що бронь може бути анульована.

Як зміниться процес бронювання з 1 березня та коли бронювання можуть анулювати, пише 7eminar.

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Втрата бронювання — що зміниться з 1 березня

Як відомо, з 1 грудня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1332, яка встановлює нові правила бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану і затверджує нову редакцію Порядку №76.

Відповідно до цих змін, усі працівники, яких бронювали до 1 грудня 2024 року через Мінекономіки або через портал "Дія", після 28 лютого 2025 року втратять бронь. Тобто, якщо таких працівників не перебронювати до зазначеної дати, то з 1 березня вони залишаться без відстрочки від призову.

Оформлення бронювання наразі відбувається через портал "Дія". Заявку розглядають протягом 72 годин. Тож варто враховувати, якщо заявку подати вже 1 березня, то працівники до 4 березня залишатимуться без броні й можуть бути призвані на військову службу.

Варто знати, що постанова КМУ №36 передбачає можливість анулювати бронювання та одразу забронювати працівників без очікування 72 годин.

Важливо, що працівників, заброньованих через Мінекономіки, потрібно розбронювати також через Мінекономіки.

Бронювання працівників від мобілізації. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Хто не втратить броні з 1 березня

Відповідно до постанови КМУ від 04.02.2015 №45, працівники, яких бронював ТЦК та СП, не втрачають бронь після 28.02.2025.

Також не втрачають відстрочку працівники, які були заброньовані після 1 грудня 2024 року на підставі нової критичності.

Коли у березні 2025 року можуть анулювати бронювання — підстави

У березні 2025 року підставами для анулювання бронювання будуть:

підприємство, установу, організацію позбавили статусу критично важливого;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

ліквідація органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації;

строк дії бронювання закінчився і його не було продовжено;

дію трудового договору тимчасово припинили;

працівника, який мав бронь, звільнили;

працівник отримав відстрочку з інших підстав, визначених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми писали, чи можуть анулювати бронювання, якщо дані в паперовому та електронному військово-обліковому документі не збігаються.

Нагадаємо, ми повідомляли, які професії підлягають бронюванню 2025 року.

Також ми інформували, чи є можливість забронювати працівника від мобілізації, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.