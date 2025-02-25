Украинцы с границей будут получать бронирование - как это будет работать

Очередь из мужчин. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что украинцы за рубежом смогут получить бронирование от мобилизации. Это можно будет сделать дистанционно через Unity Hub.

Об этом пишет УП.

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Получение бронирования от мобилизации за рубежом

По словам Чернышова, украинцы за рубежом смогут получить бронирование с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах.

Сейчас в странах, где находится наибольшее количество украинцев, создают так называемые Unity Hub-центры — они будут давать возможность привлекать граждан к рынку труда в Украине.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", — сказал министр.

В таких центрах украинцам будут предлагать ряд услуг, в частности трудоустройство и бронирование, если это предусмотрено законодательством.

Напомним, Правительство продлило срок бронирования работников предприятий до конца марта 2025 года.

Такое решение обусловлено недавней кибератакой на госреестры, в результате которой временно была недоступна услуга бронирования.