В Україні продовжили термін бронювання працівників, — Шмигаль

Засідання Уряду. Фото: скриншот з відео

Кабінет Міністрів України продовжив термін бронювання працівників підприємств та оновлення статусу їхньої критичності. Тепер це можна зробити до кінця березня 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 25 лютого.

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"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників", — зазначив Шмигаль.

За його словами, таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого згідно з новими критеріями, а також для перебронювання свого персоналу.

Скриншот допису Шмигаля

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповідали, кого не мають право мобілізувати у березні 2025 року.

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