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Уряд продовжив термін бронювання на критичних підприємствах

25 лютого 2025 18:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Україні продовжили термін бронювання працівників, — Шмигаль
Засідання Уряду. Фото: скриншот з відео
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет Міністрів України продовжив термін бронювання працівників підприємств та оновлення статусу їхньої критичності. Тепер це можна зробити до кінця березня 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 25 лютого.

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"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників", — зазначив Шмигаль.

За його словами, таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого згідно з новими критеріями, а також для перебронювання свого персоналу. 

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Скриншот допису Шмигаля

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповідали, кого не мають право мобілізувати у березні 2025 року.

Також ми повідомляли, як можна оскаржити рішення про мобілізацію, яке було незаконним.

Денис Шмигаль мобілізація бронювання підприємства відстрочка військовозобов'язані
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