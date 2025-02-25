В Україні продовжили термін бронювання працівників, — Шмигаль

Уряд продовжив термін бронювання на критичних підприємствах
Кабінет Міністрів України продовжив термін бронювання працівників підприємств та оновлення статусу їхньої критичності. Тепер це можна зробити до кінця березня 2025 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 25 лютого.
Бронювання від мобілізації
"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників", — зазначив Шмигаль.
За його словами, таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого згідно з новими критеріями, а також для перебронювання свого персоналу.
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