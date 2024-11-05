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Украинцам нужно обновить отсрочку — когда это следует делать

5 ноября 2024 18:47
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — когда ее нужно обновить мужчинам
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Некоторые категории военнообязанных мужчин в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, даже несмотря на особое положение в стране. Тем не менее, срок действия отсрочки ограничен. В случае просрочки гражданина могут призвать на военную службу.

Когда военнообязанным мужчинам в Украине нужно обновить отсрочку от мобилизации, объяснила юрист Галина Токмач на портале b2bconsult.

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Так, по словам правозащитницы, военнообязанный во время мобилизации имеет право на отсрочку на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

"С одной стороны, срок действия отсрочки указывается в справке. С другой — отсрочка может быть предоставлена не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины. Поэтому, несмотря на то, что в вашей справке срок действия отсрочки, например, указан до 8 декабря 2025, теоретически в случае проверки документов Вам могут сообщить, что ваша отсрочка уже недействительна, и соответственно вручить повестку, в том числе и на ВВК", — отметила Галина Токмач.

 

Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 - когда ее нужно обновить мужчинам
Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного отсрочки осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Однако, как подчеркнула Токмач, это не касается лиц, получивших отсрочку по основаниям, указанным в п. 2 ч. 1, п. 3, 4, 5 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для продления срока действия отсрочки военнообязанное лицо подает на рассмотрение комиссии заявление. Оно может быть представлено как в бумажной, так и в электронной форме.

Юристка отметила, что во избежание недоразумений обращаться в ТЦК и СП лучше с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации.

"То есть или подаете или направляете средствами электронной или почтовой связи (Укрпоштой заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении) заявление о продлении срока действия отсрочки до 7 февраля 2025 года (согласно Указу Президента Украины от 28 октября 2024 года N 74 /2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации") с предоставлением соответствующей справки и внесением соответствующих сведений в базу "Оберіг", — посоветовала Галина Токмач.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных украинцев может оформить отсрочку в Резерв+.

Напомним, мы сообщали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

Также мы информировали, кто из украинских преподавателей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка мобилизация военное положение

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