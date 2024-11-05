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Українцям потрібно оновити відстрочку — коли це слід робити

5 листопада 2024 18:47
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 — коли її треба оновити чоловікам
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, навіть попри особливий стан в країні. Проте, термін дії відстрочки обмежений. У разі прострочення громадянина можуть призвати на військову службу.

Коли військовозобов'язаним чоловікам в Україні потрібно оновити відстрочку від мобілізації, пояснила юристка Галина Токмач на порталі b2bconsult.

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Так, за словами правозахисниці, військовозобов'язаний під час мобілізації має право на відстрочку на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У випадку продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, як наголосила Токмач, це не стосується осіб, які отримали відстрочку за підстав, зазначених у п. 2 ч. 1, п. 3, 4, 5 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов'язана особа подає на розгляд комісії заяву. Вона може бути подана як у паперовій, так і в електронній формі.

"З одного боку, строк дії відстрочки зазначається у довідці. З іншого — відстрочка може бути надана не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тому попри те, що у вашій довідці строк дії відстрочки, наприклад, вказаний до 8 грудня 2024 року, теоретично в разі перевірки документів Вам можуть повідомити, що ваша відстрочка вже недійсна, і відповідно вручити повістку, зокрема і на ВЛК", — зазначила Галина Токмач.

Вона зауважила, що задля уникнення непорозумінь звертатися до ТЦК та СП краще з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації.

"Тобто, або подаєте або надсилаєте засобами електронного чи поштового зв'язку (Укрпоштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення) заяву про продовження строку дії відстрочки до 7 лютого 2025 року (згідно Указу Президента України від 28 жовтня 2024 року N 741/2024 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації") з наданням відповідної довідки та внесенням відповідних відомостей до бази "Оберіг", — радить юристка.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців може оформити відстрочку в Резерв+. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

Також ми інформували, хто з українських викладачів може розраховувати на відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація воєнний стан

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