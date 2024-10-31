Мобілізація у листопаді 2024 — хто з викладачів може отримати відстрочку

Вчитель пояснює учням задачу. Фото: depositphotos.com

Країна-агресорка росія веде проти нашої держави повномасштабну війну, яка триває вже третій рік. Через це в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, а призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які визнані придатними, не мають відстрочки або бронювання.

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Хто з українських викладачів може розраховувати на відстрочку від мобілізації, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Хто з викладачів отримає відстрочку

Так, за його словами, наразі оформити відстрочку від призову на військову службу мають право:

наукові та науково-педагогічні працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники коледжів та училищ, шкіл — якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.

Викладач веде заняття. Фото: depositphotos.com

Хто з викладачів може бути мобілізований

Андрій Сташків зазначив, що не мають права на відстрочку вчителі, які перебувають у кадровому резерві.

"Не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку. Лише ті, хто мають більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження — відповідно, і права на відстрочку", — підкреслив чиновник.

Заступник міністра освіти і науки пояснив, що до кадрового резерву потраплятимуть педагоги, які:

з різних причин втратили кількість годин у школі;

бажають викладати у закладах на деокупованих територіях.

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