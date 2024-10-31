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Хто з викладачів отримає відстрочку у листопаді 2024 року

31 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у листопаді 2024 — хто з викладачів може отримати відстрочку
Вчитель пояснює учням задачу. Фото: depositphotos.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Країна-агресорка росія веде проти нашої держави повномасштабну війну, яка триває вже третій рік. Через це в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, а призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які визнані придатними, не мають відстрочки або бронювання. 

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Хто з українських викладачів може розраховувати на відстрочку від мобілізації, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Хто з викладачів отримає відстрочку

Так, за його словами, наразі оформити відстрочку від призову на військову службу мають право

  • наукові та науково-педагогічні працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники коледжів та училищ, шкіл — якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.

 

Хто з викладачів в Україні має право оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року
Викладач веде заняття. Фото: depositphotos.com

Хто з викладачів може бути мобілізований 

Андрій Сташків зазначив, що не мають права на відстрочку вчителі, які перебувають у кадровому резерві.

"Не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку. Лише ті, хто мають більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження — відповідно, і права на відстрочку", — підкреслив чиновник.

Заступник міністра освіти і науки пояснив, що до кадрового резерву потраплятимуть педагоги, які:

  • з різних причин втратили кількість годин у школі;
  • бажають викладати у закладах на деокупованих територіях.

Раніше ми розповідали, кого зі студентів можуть мобілізувати до лав ЗСУ у листопаді 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, кого у листопаді 2024 року мобілізуватимуть першочергово до лав ЗСУ. 

Також ми інформували, як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити.

листопад відстрочка мобілізація викладачі вчителі

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