Мобилизация в Украине — заберут ли в армию из-за неправильно оформленной отсрочки

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, в связи с семейными обстоятельствами, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако, если ее ненадлежаще оформить, то лицо может быть призвано на военную службу на общих основаниях.

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Об этом рассказал помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда во время брифинга.

"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу оно предоставлено", — сказал представитель ТЦК.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ №560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Ранее мы писали, когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд.

Напомним, мы рассказывали, могут ли украинцы изменить основание для предоставления отсрочки по желанию.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.