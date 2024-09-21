Мобилизация в Украине — заберут ли в армию из-за неправильно оформленной отсрочки

Украинцев мобилизуют из-за неправильно оформленной отсрочки — что говорят в ТЦК
Военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, в связи с семейными обстоятельствами, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако, если ее ненадлежаще оформить, то лицо может быть призвано на военную службу на общих основаниях.
Об этом рассказал помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда во время брифинга.
"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу оно предоставлено", — сказал представитель ТЦК.
Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ №560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";
- лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
Ранее мы писали, когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд.
Напомним, мы рассказывали, могут ли украинцы изменить основание для предоставления отсрочки по желанию.
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