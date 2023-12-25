Украинцев за рубежом, не вставших на учет в ТЦК, ограничат в правах, — детали

Построение мобилизованных на плацу. Иллюстративное фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, все равно должны встать на военный учет. В случае отказа, к ним применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Вадим Ивченко в интервью "Радио.Свобода".

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По словам нардепа, мужчины за границей все равно должны будут также получить карточку военного учета. В случае отказа будет наказание.

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не даст. Не будут предоставлять консульские услуги в виде поручения, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы или продать имущество, или как-то подарить, и тому подобное", — сказал он.

Отдельно Ивченко задел банки. Говорит: банк также запросит новую идентификацию, но она должна содержать этот вид, то есть карточку военного учета. Иными словами, уклоняющимся отключат счета в банке, если они не встанут на военный учет.

"Следующее — банк. Банк спросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это значит, что могут отключиться даже банковские карты", — подчеркнул Ивченко.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны известно, сколько мужчин призывного возраста уехало за границу. Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров на фоне слухов о повестках в приложении "Дія" заявил, что этого никогда не произойдет.