У Мінцифри зробили заяву на тлі чуток про повістки в "Дії"

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про повістки в додатку "Дія". Вони активно поширюються у соціальних мережах.

Про це Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Федоров, повісток у "Дії" не буде ніколи.

Він також додав, що наступного року буде 1 млн дронів.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував посилення мобілізації в Україні. Він розповів про повістки в застосунку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.

Також ми писали, що очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пожартував щодо повісток у "Дій".

Додамо, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.