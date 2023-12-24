У Мінцифри зробили заяву на тлі чуток про повістки в "Дії"
Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про повістки в додатку "Дія". Вони активно поширюються у соціальних мережах.
Про це Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.
Повістки в "Дії"
За словами Федоров, повісток у "Дії" не буде ніколи.
Він також додав, що наступного року буде 1 млн дронів.
Нагадаємо, командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував посилення мобілізації в Україні. Він розповів про повістки в застосунку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.
Також ми писали, що очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пожартував щодо повісток у "Дій".
Додамо, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.
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