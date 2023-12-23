Украинцев обяжут проходить проверку в ТЦК за границей — какое наказание за отказ

Военный учет в Украине. Фото: Нацполиция

Украинцам за границей может потребоваться пройти проверку в ТЦК. В противном случае их банковские карты могут быть заблокированы.

Об этом сообщил нардеп и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в интервью Радио Свобода.

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"Мы планируем ввести систему военного учета, в рамках которой все мужчины должны будут получить специальные учетные карточки и подтвердить свою личность в ТЦК", — сказал Ивченко.

По словам нардепа, такое нововведение затронет даже тех, кто живет за пределами страны. Отказ от прохождения данной процедуры приведет к серьезным последствиям.

"Например, ограничение консульских услуг: в случае истечения срока действия паспорта его продление будет невозможным. Кроме того, банки потребуют прохождения новой идентификации, включающей в себя военный учет, что может привести к блокировке банковских карт", — уточнил он.

Напомним, что представители местных ТЦК имеют полномочия оповещать военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.

Кроме того, адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.