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Умеров объяснил, что нужно изменить в процессе мобилизации в Украине

24 декабря 2023 16:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - что нужно изменить
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Рустем Умеров поделился мнением, что нужно изменить в процессе мобилизации. По его словам, важно осознать сущность мобилизации, так как общественное мнение часто негативно относится к этому процессу. 

Об этом Рустем Умеров сообщил в интервью Суспільному.

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Что нужно изменить в процессе мобилизации в Украине

По словам министра, во многих случаях служба на благо страны воспринимается как бремя, в то время как на самом деле это должно быть воплощением чести и долга. 

"Необходимо пересмотреть взгляды на этот процесс, включая его методы и форматы", — говорит он.

Также он указал, что создается специальная матрица ответственности или мобилизации, которая должна быть ясна обществу. Эта матрица обсуждается с безопасными и оборонными силами, правительством и парламентом.

Основная цель — разъяснить гражданам, как они могут вступить на службу стране, что их ждет после вступления, как будет проходить их подготовка, условия отпуска, и что будет после завершения службы, особенно во время войны. Все эти аспекты крайне важны. Ранее этот вопрос был недостаточно проработан и многие избегали его. 

"Моя задача решить эти проблемы, поэтому я начал общение с военными, чтобы узнать их потребности и ожидания. Необходимо установить четкие правила для всех", — добавил он.

Что нужно изменить в отношении граждан к обязанности служить родине

По поводу изменения отношения граждан к обязанности служить стране на десятом году российско-украинской войны, Умеров сказал, что с 2014 года этот вопрос всегда был актуален. 

"Цель — восстановить границы страны, как они были в 1991 году. Обществу необходимо понять, как будем возвращать территории. В этом контексте вопросы мобилизации, демобилизации, отсрочки, социальной защиты требуют дополнительных разъяснений и изменений", — говорит он.

При этом он уточнил, что если общество задает эти вопросы военным и чиновникам, мы должны уделить время для тщательной проработки и предоставления ответов.

Напомним, что представители местных ТЦК имеют полномочия оповещать военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.

Кроме того, адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета

 

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