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Умеров сообщил, выросли ли показатели мобилизации за последний год

23 сентября 2024 20:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Как увеличились показатели мобилизации в Украине за год — ответ Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в течение прошлого года мобилизационные показатели в стране выросли в три раза. Он добавил, что возможности для тренировки украинских военных расширились в пять раз.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в колонке Forbes Ukraine в понедельник, 23 сентября.

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"Мы втрое увеличили показатели мобилизации и в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных. Следующий этап — реформа ТЦК, над которой тоже работаем", — отметил Умеров.

Кроме того, он сообщил, что почти 3,5 миллиона украинцев получили электронный военный билет в рамках программы "Резерв+". Еще 230 тысяч защитников воспользовались функционалом мобильного приложения "Армия+", что свидетельствует об успешной цифровизации военных процессов.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил изменения в законодательство по проверке военно-учетных документов . Нововведение касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако, если ее ненадлежаще оформить, то лицо могут призвать на военную службу на общих основаниях.

Минобороны Украина мобилизация Министерство обороны ТЦК и СП Умеров

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