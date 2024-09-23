Як збільшилися показники мобілізації в Україні за рік — відповідь Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що протягом минулого року мобілізаційні показники в країні зросли втричі. Він додав, що можливості для тренування українських військових розширились в п'ять разів.

Про це очільник оборонного відомства повідомив в колонці Forbes Ukraine в понеділок, 23 вересня.

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"Ми втричі збільшили показники мобілізації та в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний етап — реформа ТЦК, над якою також працюємо", — зазначив Умєров.

Крім того, він повідомив, що майже 3,5 мільйона українців отримали електронний військовий квиток у рамках програми "Резерв+". Ще 230 тисяч захисників скористалися функціоналом мобільного застосунку "Армія+", що свідчить про успішну цифровізацію військових процесів.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив зміни до законодавства щодо перевірки військово-облікових документів. Нововведення стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте, якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах.