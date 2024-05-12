Умеров сообщил, на какие профессии есть спрос в рекрутинговых центрах ВСУ
В Украине открыли около 20 центров рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Популярностью пользуются профессии, имеющие больше общего с повседневной жизнью граждан.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Спрос на профессии в рекрутинговых центрах ВСУ
Умеров подчеркнул, что рекрутинговые центры в Украине были созданы для того, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.
По его словам, в стране уже открыли около 20 центров рекрутинга в ряды ВСУ, а в областях будут появляться новые. Умеров отметил, что наибольшим спросом пользуются вакансии, более близкие к гражданской жизни.
"Мы эти все должности отдали компаниям, которые занимаются человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально. На сегодня водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности — они большим спросом пользуются", — добавил министр.
Напомним, Министерство обороны Украины ввело новую стратегию мобилизации, когда предоставило новобранцам выбор, где служить. Однако иностранные военные аналитики и армейские ветераны считают, что такая система также будет иметь недостатки.
Также на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.
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