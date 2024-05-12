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Умєров повідомив, на які професії є попит у рекрутингових центрах ЗСУ

12 травня 2024 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров повідомив, на які професії є попит у рекрутингових центрах ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав Збройних сил. Популярністю користуються професії, які мають більше спільного з повсякденним життям громадян.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Попит на професії у рекрутингових центрах ЗСУ

Умєров наголосив, що рекрутингові центри в Україні були створені, аби мобілізація проходила у більш цивільних умовах.

За його словами, в країні вже відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав ЗСУ, а в областях будуть з'являтися нові. Умєров зазначив, що найбільший попит мають вакансії, ближчі до цивільного життя.

"Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони великий попит мають", — додав міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило нову стратегію мобілізації, коли надало новобранцям вибір, де служити. Проте іноземні військові аналітики та армійські ветерани вважають, що така система також матиме недоліки.

Також на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Міноборони
українці
Україна
Умєров
Рекрутинг

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