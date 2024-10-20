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Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на ВСУ

20 октября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине — Умеров рассказал, как закон повлиял на темпы пополнения ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации. После его принятия темпы пополнения армии стали больше, и практически каждый десятый гражданин добровольно вступает в ряды Сил обороны Украины.

Об этом в интервью Fox News Digital заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

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"С момента принятия закона о мобилизации весной этого года мы увеличили мобилизационные показатели в два с половиной раза. Двенадцать процентов военнослужащих добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе призыва", — заявил Умеров.

Кроме того, глава Минобороны Украины добавил, что цель закона состояла в том, чтобы сделать процесс призыва в армию более эффективным и прозрачным. Он подчеркнул, что положительные показатели свидетельствуют о том, что украинцы готовы "защищать свою землю с оружием в руках".

Издание Fox News добавило, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с планами, разработанными украинским правительством.

Напомним, на днях ранее Рустем Умеров заявил, что партнеры не упрекают Украину в отношении мобилизационного возраста. Они только интересуются тем, почему страна не призывает мужчин в возрасте 18-25 лет.

Также мы писали, что по словам министра обороны Украины, 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают после их применения. Однако теперь найден способ использовать их в пользу Сил обороны.

фронт мобилизация война в Украине ВСУ Умеров

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