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Умеров ответил, может ли сельский голова подписывать повестки

15 декабря 2023 19:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Умеров ответил, может ли сельский голова подписывать повестки
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Alina Smutko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Председатель поселкового совета имеет право подписывать повестки. Также он может лично их формировать.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, пишет Укринформ.

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Право сельского головы относительно подписи повесток

"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров по номеру 352", — подчеркнул он.

Умеров отметил, что все остальные вопросы сейчас прорабатываются на законодательном уровне. После того как их примет Верховная Рада, о них будет известно.

Вручение повесток в Украине

Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать на территории Украины.

Повестки от сотрудников ТЦК и СП получают все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Также этот документ могут вручить работодатели, председатели государственных органов или руководители органов местного самоуправления.

Но уполномочены ли вручать повестки работники ЖЭКа и должны ли военнообязанные украинцы брать такой документ, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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