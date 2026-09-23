Как после 20 сентября 2026 года вернуться в войско после совершения СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Украине 20 сентября истек срок действия программы, в рамках которой можно было в упрощенном порядке вернуться в армию после совершения самовольного СОЧ. Правда, даже сейчас те, кто покинул службу, но готов к ней вернуться, могут избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП) и батальоны резерва.

Об этом 22 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как вернуться в войско после самовольного отсутствия

Чтобы вернуться в армию, нужно обратиться в управление или зональный отдел ВСП. Когда рапорт подтвердят, у военнослужащего будут сутки, чтобы прибыть в ВСП, получить приказ и отправиться в батальоны резерва.

Самостоятельно выбрать место прохождения службы нельзя, но рекомендательное письмо от боевой части, с которой есть договоренность, пригодится — его могут учесть при дальнейшем направлении.

"Для тех, кто впервые совершил СОЧ во время военного положения, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности по решению суда", — говорится в сообщении регионального ТЦК и СП.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times сообщал, что в РФ в период с начала лета по сентябрь текущего года уже 18 раз отрицали планы касательно мобилизации. Последнее такое заявление недавно сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, призывать в армию до 300 тысяч новых бойцов до конца текущего года не планируют.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что заключить новый контракт могут даже военные, имеющие проблемы со здоровьем. Заключение ВВК не является основанием для отказа в службе по контракту. Стать контрактниками могут даже те, кого признали непригодными.