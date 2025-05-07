Кабмін внес коррективы в правила мобилизации — что изменилось
Правительство Украины внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. В частности, изменениями предусмотрено отражение в реестре призывников и резервистов сведений о вручении повестки на бумажном бланке.
Об этом сообщает Укринформ.
Что изменится в правилах мобилизации
Изменениями, как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено:
- занесение информации о вручении повестки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;
- уточнение конечных сроков предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных и резервистов;
- конкретизацию случаев, когда лица не направляются для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Также внесены изменения относительно:
- условий направления на ВВК лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых закончился срок действия решения о годности к военной службе;
- процедуры формирования направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра в электронной форме.
Дополнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, содержащим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Напомним, в Резерв+ вскоре появятся новые услуги. Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что будет доступно в функционале.
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