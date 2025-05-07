Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Правительство Украины внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. В частности, изменениями предусмотрено отражение в реестре призывников и резервистов сведений о вручении повестки на бумажном бланке.

Об этом сообщает Укринформ.

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Изменениями, как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено:

занесение информации о вручении повестки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

уточнение конечных сроков предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных и резервистов;

конкретизацию случаев, когда лица не направляются для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Также внесены изменения относительно:

условий направления на ВВК лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых закончился срок действия решения о годности к военной службе;

процедуры формирования направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра в электронной форме.

Дополнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, содержащим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, в Резерв+ вскоре появятся новые услуги. Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что будет доступно в функционале.

Также адвокат объяснил, как изменить военную категорию без визита в ТЦК.