Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мобілізація Уряд вніс корективи в правила мобілізації — що змінилось

Уряд вніс корективи в правила мобілізації — що змінилось

Ua en ru
Дата публікації: 7 травня 2025 01:30
Змінами передбачено відображення в реєстрі призовників і резервістів відомостей про вручення повістки
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зокрема, змінами передбачено відображення в реєстрі призовників і резервістів відомостей про вручення повістки на паперовому бланку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Що зміниться в правилах мобілізації

Змінами, як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено:

  • занесення інформації про вручення повістки до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • уточнення кінцевих строків надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов'язаних та резервістів;
  • конкретизацію випадків, коли особи не направляються для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Також внесені зміни щодо:

  • умов направлення на ВЛК осіб, які не проходили медичний огляд, або у яких закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби;
  • процедури формування направлення на ВЛК для проходження медичного огляду в електронній формі.

Доповнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, у Резерв+ незабаром з'являться нові послуги. Заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що буде доступне у функціоналі.

Також адвокат пояснив, як змінити військову категорію без візиту до ТЦК. 

військовий облік мобілізація війна в Україні ВЛК військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER