Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Правительство утвердило новый порядок бронирования для некоторых категорий граждан — кого касается arrow

Правительство утвердило новый порядок бронирования для некоторых категорий граждан — кого касается

11 июня 2024 08:36
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бронирование от мобилизации работников аппаратов судов — Кабмин утвердил новый порядок
Мобилизация в Украине. Фото: Today
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50 процентов.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Новый порядок бронирования для работников аппаратов судов

В постановлении Кабмина № 650 речь идет о бронировании работников патронатной службы и государственных служащих, работающих в судах и органах судейского управления — Конституционном Суде, Высшем совете правосудия, ВККС и Государственной судебной администрации.

"Новый порядок определяет, что бронированию подлежат все военнообязанные, работающие на штатных должностях патронатной службы в судах, имеющих исключительную подсудность, а также в судах, уполномоченных предоставлять разрешение на проведение разведывательного мероприятия", — говорится в сообщении.

В то же время, шестой пункт Порядка бронирования предусматривает возможность мобилизации 50 процентов количества военнообязанных работников патронатной службы, работающих в судах первой и апелляционной инстанции.

"Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с прошлым Порядком бронирования военнообязанных перспективы бронирования работников аппаратов судов и секретариатов органов судейского управления ухудшились", — отмечают в медиа.

Также мы писали, что в Верховной Раде и правительстве не отказались от идеи экономического бронирования, вопрос на стадии обсуждения.

А в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Такую идею объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

суд
мобилизация
война в Украине
бронирование
Кабинет министров
ТЦК и СП
военнообязанные
судьи
армия
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня