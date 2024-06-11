Бронирование от мобилизации работников аппаратов судов — Кабмин утвердил новый порядок

Мобилизация в Украине. Фото: Today

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50 процентов.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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В постановлении Кабмина № 650 речь идет о бронировании работников патронатной службы и государственных служащих, работающих в судах и органах судейского управления — Конституционном Суде, Высшем совете правосудия, ВККС и Государственной судебной администрации.

"Новый порядок определяет, что бронированию подлежат все военнообязанные, работающие на штатных должностях патронатной службы в судах, имеющих исключительную подсудность, а также в судах, уполномоченных предоставлять разрешение на проведение разведывательного мероприятия", — говорится в сообщении.

В то же время, шестой пункт Порядка бронирования предусматривает возможность мобилизации 50 процентов количества военнообязанных работников патронатной службы, работающих в судах первой и апелляционной инстанции.

"Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с прошлым Порядком бронирования военнообязанных перспективы бронирования работников аппаратов судов и секретариатов органов судейского управления ухудшились", — отмечают в медиа.

Также мы писали, что в Верховной Раде и правительстве не отказались от идеи экономического бронирования, вопрос на стадии обсуждения.

А в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Такую идею объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.