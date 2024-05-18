Центры рекрутинга ВСУ в Украине

Правительство утвердило положения о центрах рекрутинга ВСУ
Кабинет Министров Украины утвердил положение о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины. Теперь они образуются по решению Главнокомандующего.
Постановление от 16 мая 2024 г. №564 опубликовали на сайте Правительства.
Центры рекрутинга ВСУ
Так, согласно постановлению, центры рекрутинга образуются по решению Главнокомандующего ВСУ. В то же время, они подчиняются подразделениям соответствующих командований видов, отдельных родов войск Вооруженных Сил.
А непосредственное руководство центрами рекрутинга ВСУ и контроль за их деятельностью осуществляют командующие, который утверждают их структуру и штат.
Кроме того, общее руководство центрами рекрутинга осуществляет Минобороны через соответствующее структурное подразделение Генштаба ВСУ.
Ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине открыли около 20 центров рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Популярность имеют профессии, имеющие больше общего с повседневной жизнью граждан.
Также мы писали, что на центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Минобороны при поддержке Укрзализныци.
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