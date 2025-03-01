Бронирование от мобилизации — в Украине приняли изменения

Работники ТЦК. Фото: УНИАН

Правительство Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных. Также нововведения будут действовать для определения критически важных предприятий.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в субботу, 1 марта.

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Новые правила бронирования

Как отметил Мельничук, будет несколько основных нововведений. В частности, Пенсионному фонду и Минцифры поручили в течение месяца обеспечить автоматизацию проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных. Кроме того, обновления касаются следующего:

в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая 2024 года;

отменяют проверку сведений о работнике, которые делали госорганы во время его бронирования в течение 72 часов;

срок аннулирования отсрочки уменьшили до пяти дней;

для определения предприятий критически важными будут применять месячный период расчета средней заработной платы.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, некоторые украинцы в марте могут потерять бронирование. Мы писали о том, кого это касается и кто не сможет получить отсрочку.

В Украине критически важные предприятия могут бронировать военнообязанных сотрудников от мобилизации. Однако стоит знать об исключениях.