Бронирование от мобилизации — в Украине приняли изменения

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации
Правительство Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных. Также нововведения будут действовать для определения критически важных предприятий.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в субботу, 1 марта.
Новые правила бронирования
Как отметил Мельничук, будет несколько основных нововведений. В частности, Пенсионному фонду и Минцифры поручили в течение месяца обеспечить автоматизацию проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных. Кроме того, обновления касаются следующего:
- в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая 2024 года;
- отменяют проверку сведений о работнике, которые делали госорганы во время его бронирования в течение 72 часов;
- срок аннулирования отсрочки уменьшили до пяти дней;
- для определения предприятий критически важными будут применять месячный период расчета средней заработной платы.
Напомним, некоторые украинцы в марте могут потерять бронирование. Мы писали о том, кого это касается и кто не сможет получить отсрочку.
В Украине критически важные предприятия могут бронировать военнообязанных сотрудников от мобилизации. Однако стоит знать об исключениях.
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