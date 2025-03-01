Бронювання від мобілізації — Уряд ухвалив зміни

Працівники ТЦК. Фото: УНІАН

Уряд України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Також нововведення будуть діяти для визначення критично важливих підприємств.

Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук в суботу, 1 березня.

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Нові правила бронювання

Як зазначив Мельничук, буде кілька основних нововведень. Зокрема, Пенсійному фонду та Мінцифри доручили протягом місяця забезпечити автоматизацію перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов'язаних. Крім того, оновлення стосуються такого:

до загальної кількості осіб, які підлягають бронюванню, будуть включати працівників, призваних на службу після 18 травня 2024;

скасовують перевірку відомостей про працівника, які робили держоргани під час його бронювання протягом 72 годин;

строк анулювання відстрочки зменшили до п'яти днів;

для визначення підприємств критично важливими будуть застосовувати місячний період розрахунку середньої заробітної плати.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі українці у березні можуть втратити бронювання. Ми писали про те, кого це стосується та хто не зможе отримати відстрочку.

В Україні критично важливі підприємства можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників від мобілізації. Однак варто знати про винятки.