Бронювання від мобілізації — Уряд ухвалив зміни

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації — деталі
Уряд України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Також нововведення будуть діяти для визначення критично важливих підприємств.
Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук в суботу, 1 березня.
Нові правила бронювання
Як зазначив Мельничук, буде кілька основних нововведень. Зокрема, Пенсійному фонду та Мінцифри доручили протягом місяця забезпечити автоматизацію перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов'язаних. Крім того, оновлення стосуються такого:
- до загальної кількості осіб, які підлягають бронюванню, будуть включати працівників, призваних на службу після 18 травня 2024;
- скасовують перевірку відомостей про працівника, які робили держоргани під час його бронювання протягом 72 годин;
- строк анулювання відстрочки зменшили до п'яти днів;
- для визначення підприємств критично важливими будуть застосовувати місячний період розрахунку середньої заробітної плати.
Нагадаємо, деякі українці у березні можуть втратити бронювання. Ми писали про те, кого це стосується та хто не зможе отримати відстрочку.
В Україні критично важливі підприємства можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників від мобілізації. Однак варто знати про винятки.
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