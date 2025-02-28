В Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Крім того, оновлено критерії визначення підприємств як критично важливих.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 28 лютого.

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Що відомо про зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних

Однією з основних змін є включення працівників, мобілізованих після 18 травня 2024 року, до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню.

Крім того, скасовано 72-годинну перевірку даних працівників під час бронювання для державних органів. Також скорочено строк анулювання відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій до 5 днів.

У порядку бронювання також оновлено критерії визначення підприємств як критично важливих. Тепер для цього буде використовуватися місячний період розрахунку середньої заробітної плати.

Водночас, Пенсійному фонду та Мінцифрі доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Ці нововведення мають на меті спростити процес бронювання та забезпечити ефективніше визначення критично важливих підприємств в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за яких підстав отримає відстрочку в березні 2025 року.

Крім того, уряд продовжив термін бронювання працівників підприємств до кінця березня 2025 року.