Женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, не смогут устроиться на работу

Женщина-медик. Фото: sobor.com.ua

Правительство внесло некоторые нововведения в норму закона, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли трудоустроиться без документа об учете в ТЦК. Теперь, чтобы официально работать, таким женщинам необходимо встать на учет.

Об этом сообщает издание SUD.UA со ссылкой на изменения в постановлении Кабмина от 16 мая №563.

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Итак, женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные.

"Ранее эта норма закона предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года", — сообщили в издании.

Также следует отметить, что в мобилизационном законе осталась норма, согласно которой руководители предприятий, государственных органов или органов местного самоуправления должны сообщать в ТЦК о своей сотруднице, имеющей медицинское или фармацевтическое образование и не состоящей на учете в ТЦК.

"Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных" , — отметили в SUD.UA.

Напомним, что женщины, профессии которых перечислены в специальном распоряжении Министерства обороны и не имеют отношения к медицине или фармацевтике, могут добровольно стать на военный учет на общих началах.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители предприятий и организаций обязаны вносить данные о своих работниках, передавать им повестки и при необходимости организовывать их доставку в ТЦК.

Согласно новому закону о мобилизации, меняется и порядок прохождения ВВК, сейчас нужно пройти комиссию из шести врачей.