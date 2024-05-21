Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Правительство изменило правила трудоустройства женщин-медиков, не стоящих на военном учете arrow

Правительство изменило правила трудоустройства женщин-медиков, не стоящих на военном учете

21 мая 2024 13:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, не смогут устроиться на работу
Женщина-медик. Фото: sobor.com.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Правительство внесло некоторые нововведения в норму закона, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли трудоустроиться без документа об учете в ТЦК. Теперь, чтобы официально работать, таким женщинам необходимо встать на учет.

Об этом сообщает издание SUD.UA со ссылкой на изменения в постановлении Кабмина от 16 мая №563.

Читайте также:

Как трудоустроиться военнообязанным женщинам

Итак, женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные.

"Ранее эта норма закона предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года", — сообщили в издании.

Также следует отметить, что в мобилизационном законе осталась норма, согласно которой руководители предприятий, государственных органов или органов местного самоуправления должны сообщать в ТЦК о своей сотруднице, имеющей медицинское или фармацевтическое образование и не состоящей на учете в ТЦК.

"Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных" , — отметили в SUD.UA.

Напомним, что женщины, профессии которых перечислены в специальном распоряжении Министерства обороны и не имеют отношения к медицине или фармацевтике, могут добровольно стать на военный учет на общих началах.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители предприятий и организаций обязаны вносить данные о своих работниках, передавать им повестки и при необходимости организовывать их доставку в ТЦК.

Согласно новому закону о мобилизации, меняется и порядок прохождения ВВК, сейчас нужно пройти комиссию из шести врачей.

закон
работа
Украина
женщины
мобилизация
бронирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify