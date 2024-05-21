Жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК не зможуть влаштуватися на роботу

Жінка-медик. Фото: sobor.com.ua

Уряд вніс деякі нововведення до норми закону, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти могли працевлаштуватися без документа про облік у ТЦК. Тепер, щоб офіційно працювати, таким жінкам необхідно стати на облік.

Про це повідомляє видання SUD.UA із посиланням на зміни до постанови Кабміну від 16 травня №563.

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Отже, жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані.

"Раніше ця норма закону передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року", — повідомили у виданні.

Також, варто зазначити, що у мобілізаційному законі залишилась норма, згідно з якою керівники підприємств, державних органів, чи органів місцевого самоврядування повинні повідомляти у ТЦК про свою співробітницю, котра має медичну, чи фармацевтичну освіту та не перебуває на обліку у ТЦК.

"Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних", — зазначили у SUD.UA.

Нагадаємо, що жінки, професії яких перелічені у спеціальному розпорядженні Міністерства оборони та не мають відношення до медицини чи фармацевтики, можуть добровільно стати на військовий облік на загальних засадах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівники підприємств та організацій зобов'язані вносити дані про своїх працівників, передавати їм повістки та при потребі організовувати їх доставлення до ТЦК.

Згідно з новим законом про мобілізацію, змінюється і порядок проходження ВЛК, зараз потрібно пройти комісію із шести лікарів.