Условный срок является причиной увольнения из ВСУ

Условный срок является причиной увольнения из ВСУ

Дата публикации 19 марта 2026 20:00
Условный срок является причиной увольнения из ВСУ
Военнослужащий в наручниках. Фото: Pixabay

Если военнослужащий во время пребывания в отпуске совершит преступление, его могут осудить. Даже решение об условном сроке будет означать освобождение от военной службы. Такой гражданин может устроиться на работу и даже получить бронирование, но даже с броней не выедет за границу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Преступление военного в отпуске

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, могут уволиться из армии при наличии законных причин. Это происходит независимо от того, мобилизован этот военный или подписал контракт на военную службу.

К юристам обратился действующий военнослужащий ВСУ. Он поинтересовался, освободят ли его от военной службы, если во время отпуска он будет осужден за совершение преступления к лишению свободы, но с условным сроком.

Юристы объяснили, насколько такой вариант является реальным. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "В целом да, такое основание предусмотрено статьей 26 ЗУ "О ВО и ВС".

Работать и получать бронь можно, за границу не выехать

Адвокат Евгений Александрович подтвердил позицию коллеги. Он отметил: "Вы можете быть уволены из ВСУ в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. При этом наказание может быть назначено с испытательным сроком".

Юрист также подтвердил возможность устройства такого гражданина на работу. Более того, добавил Александрович, его могут даже забронировать от призыва: "Вы имеете право на трудоустройство. При наличии оснований Вы можете быть забронированы".

Вместе с тем, даже при наличии бронирования, таких граждан не выпустят за границу. Адвокат подчеркнул: "Это не дает право на пересечение государственной границы".

Напомним, мы ранее писали о том, уволиться из ВСУ после завершения контракта имеет право не только рядовой или сержант, а и офицер.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для оформления увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
