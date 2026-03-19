Умовний термін є причиною звільнення із ЗСУ

Якщо військовослужбовець під час перебування у відпустці здійснить злочин, його можуть засудити. Навіть рішення про умовний термін означатиме звільнення від військової служби. Такий громадянин може влаштуватися на роботу і навіть отримати бронювання, але навіть з бронею не виїде за кордон.

Злочин військового у відпустці

Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, можуть звільнитися із армії за наявності законних причин. Це відбувається незалежно від того, мобілізований цей військовий чи підписав контракт на військову службу.

До юристів звернувся чинний військовослужбовець ЗСУ. Він поцікавився, чи звільнять його від військової служби, якщо під час відпустки він буде засуджений за здійснення злочину до позбавлення волі, але з умовним терміном.

Юристи пояснили, наскільки такий варіант є реальним. Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Загалом так, така підстава передбачена статтею 26 ЗУ "Про ВО та ВС".

Працювати і отримувати бронь можна, за кордон не виїхати

Адвокат Євген Олександрович підтвердив позицію колеги. Він наголосив: "Вас може бути звільнено з ЗСУ у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі. При цьому покарання може бути призначено з випробувальним терміном".

Юрист також підтвердив можливість влаштування такого громадянина на роботу. Більш того, додав Олександрович, його можуть навіть забронювати від призову: "Ви маєте право на працевлаштування. При наявності підстав Вас може бути заброньовано".

Разом з тим, навіть за наявності бронювання, таких громадян не випустять за кордон. Адвокат підкреслив: "Це не дає право на перетин державного кордону".

