Мобилизация или контракт - как попасть в ВСУ с условным сроком

Если военнообязанный гражданин был приговорен к условному сроку, он теоретически может подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Но на практике у него могут возникнуть с этим проблемы.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Мобилизация призывника с условным сроком

К юристам обратился гражданин, который был наказан в суде за совершение преступления с испытательным сроком (так называемый "условный срок").

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он имеет статус "призывник", а также может ли он подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

"Если Вы являетесь призывником, то ТЦК не имеет права Вас мобилизовать до 25 лет", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность мобилизации такого гражданина.

Контракт для осужденного с испытательным сроком

Относительно возможности подписания контракта с ВСУ, то здесь юристы назвали главную проблему.

"Что касается судимости, то ищите воинскую часть, которая пойдет Вам навстречу и заключит с Вами контракт", — отметил Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян посоветовал гражданину с условным сроком структуру, к которой стоит обратиться в этой ситуации.

"Проконсультируйтесь для начала в рекрутинговом центре", — подчеркнул Айвазян.

