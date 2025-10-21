Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В ВСУ с условным сроком — возможно ли это

В ВСУ с условным сроком — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:00
обновлено: 19:11
Мобилизация или контракт - как попасть в ВСУ с условным сроком
Украинец в ВСУ. Фото: Генштаб Вооруженных сил Украины

Если военнообязанный гражданин был приговорен к условному сроку, он теоретически может подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Но на практике у него могут возникнуть с этим проблемы.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Мобилизация призывника с условным сроком

К юристам обратился гражданин, который был наказан в суде за совершение преступления с испытательным сроком (так называемый "условный срок").

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он имеет статус "призывник", а также может ли он подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

"Если Вы являетесь призывником, то ТЦК не имеет права Вас мобилизовать до 25 лет", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность мобилизации такого гражданина.

Контракт для осужденного с испытательным сроком

Относительно возможности подписания контракта с ВСУ, то здесь юристы назвали главную проблему.

"Что касается судимости, то ищите воинскую часть, которая пойдет Вам навстречу и заключит с Вами контракт", — отметил Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян посоветовал гражданину с условным сроком структуру, к которой стоит обратиться в этой ситуации.

"Проконсультируйтесь для начала в рекрутинговом центре", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право уволиться со службы в ВСУ бывшие осужденные.

Добавим, мы сообщали о том, кто из осужденных не сможет служить в ВСУ.

ВСУ мобилизация военнообязанные осужденные контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации