Установление отцовства погибшего воина: до суда дети считаются полусиротами

Военнослужащий с ребенком. Фото: Facebook Военного института телекоммуникаций и информатизации

Женщина, родившая ребенка от уже погибшего военнослужащего, имеет право на установление факта отцовства. Обычно это делается через суд. А до этого ребенка регистрируют только на мать, которая получает статус матери-одиночки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ДНК военнослужащего

Украинские военнослужащие перед отправкой на фронт должны сдать образцы своей ДНК. Сбор биоматериала является обязательным в период действия военного положения.

Эта мера необходима для того, чтобы иметь идентификационный материал в случае гибели или пропажи без вести военнослужащего. Впрочем, существуют и другие варианты использования образцов ДНК военнослужащего.

К юристам обратилась гражданка, муж которой погиб на войне. У женщины тем временем родился ребенок, которого она хочет записать на имя военнослужащего.

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Установление отцовства через суд и мать-одиночка

Женщина рассказала, что сейчас идет судебный процесс по установлению отцовства погибшего военного. А ребенка пока записали только на неё одну, оформив статус матери-одиночки, что сказалось, в частности, и на социальных выплатах.

Гражданка поинтересовалась, насколько законен такой шаг со стороны государства. И может ли она получать пособие как мать-одиночка до вынесения судебного решения.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил правомерность такого решения и пояснил: "В принципе, пока отцовство погибшего военнослужащего юридически не установлено и запись о рождении ребенка сделана в соответствии с ч. 1 ст. 135 СК Украины, вы можете обращаться за помощью как мать-одиночка. После того как суд установит факт отцовства и решение вступит в законную силу, нужно будет уведомить орган, назначивший пособие".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеет гражданская жена в вопросе выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Право на государственную выплату в связи с пропавшим без вести или погибшим военнослужащим имеет не только официальная, но и гражданская жена. Однако ей, как и незарегистрированному ребенку военнослужащего, необходимо доказать свое родство с погибшим в суде.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать мужчину, находящегося в декретном отпуске.

Мужчины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, не имеют права на отсрочку от мобилизации. Единственным исключением является ситуация, когда мать этого ребенка проходит службу в Вооруженных силах Украины.