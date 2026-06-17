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Головна Мобілізація Встановлення батьківства загиблого воїна: до суду діти є напівсиротами

Встановлення батьківства загиблого воїна: до суду діти є напівсиротами

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 20:00
Встановлення батьківства загиблого воїна: до суду діти є напівсиротами
Військовий з дитиною. Фото: Facebook Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Жінка, яка народила дитину від уже загиблого військовослужбовця, має право на встановлення факту батьківства. Це зазвичай робиться через суд. А до того дитину записують лише на матір, яка отримує статус мати-одиначка.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ДНК військовослужбовця

Українські військовослужбовці перед відправкою на фронт мають залишити зразки своїх ДНК. Збір біоматеріалу є обов’язковим у період дії воєнного стану.

Цей крок потрібен для того, аби мати ідентифікаційний матеріал у випадку загибелі чи зникнення безвісти військовослужбовця. Втім, існують й інші варіанти використання зразків ДНК військовослужбовця.

До юристів звернувся громадянка, чоловік якої загинув на війні. У жінки тим часом народилася дитина, яку громадянка хоче записати на військовослужбовця.

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Встановлення батьківства через суд і мати-одиначка

Жінка розповіла, що зараз триває судовий процес щодо встановлення батьківства загиблого військового. А дитину поки що записали тільки на неї одну, оформивши факт матері-одиначки, що позначилося, зокрема, і на соціальні виплати.

Громадянка поцікавилася, наскільки законним є такий крок з боку держави. І чи може вона отримувати допомогу як мати-одиначка до судового рішення.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив правомірність такого рішення і пояснив: "В принципі, допоки батьківство загиблого військовослужбовця юридично не встановлено і актовий запис про народження дитини зроблений за ч. 1 ст. 135 СК України, Ви можете звертатися за допомогою як одинока мати. Після того як суд встановить факт батьківства і рішення набере законної сили, потрібно буде повідомити орган, який призначив допомогу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які права має цивільна дружина у питанні виплат за загиблого воїна.

Право на державну виплату за зниклого безвісти чи загиблого військовослужбовця має не тільки офіційна, а і цивільна дружина. Але їй, як і незареєстрованій дитині військового, треба довести свою спорідненість із загиблим у суді.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати чоловіка у декретній відпустці.

Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, не мають права на відстрочку від мобілізації. Єдиним винятком є ситуація, коли мама цієї дитини проходить службу в Збройних силах України.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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