Женщины в ВСУ – мобилизация женщин – женщины в тюрьмах, могут ли их мобилизовать

Женщина в наручниках. Фото: kremen.today

Женщин, приговоренных к лишению свободы, можно мобилизовать во время полномасштабной войны наравне с осужденными мужчинами. Но сейчас нужды этой категории на театре боевых действий нет.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюска в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини".

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Мобилизация осужденных в Украине

В Украине во время полномасштабной войны, сопровождающейся общим призывом военнообязанных граждан, происходит и мобилизация лиц, приговоренных к лишению свободы и находящихся в соответствующих исправительных учреждениях.

Чтобы присоединиться к ВСУ, эта категория должна предстать перед судом, получить условно-досрочное увольнение и пройти медицинское обследование.

При этом заключенных мобилизуют только до достижения 57-летнего возраста. И право на отпуск у таких добровольцев не будет.

Нужно ли мобилизовать женщин из колоний

Что касается мобилизации женщин, которые находятся в колониях и тюрьмах, то, по словам Дениса Малюськи, сейчас нужды в таком шаге нет — потому что нет необходимости в этой категории.

Но в теории женщины-заключенные имеют такое же право добровольно присоединиться к рядам ВСУ, как и мужчины, находящиеся в учреждениях пенитенциарной системы, отбывая наказание.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных. По его мнению, случаев самовольного ухода от части и дезертирства избежать не удастся.