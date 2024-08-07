Жінки в ЗСУ - мобілізація жінок - жінки у в'язницях, чи можуть їх мобілізувати

Жінка в наручниках. Фото: kremen.today

Жінок, які засуджені до позбавлення волі, можна мобілізувати під час повномасштабної війни нарівні із засудженими чоловіками. Але зараз потреби у цій категорії на театрі бойових дій немає.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

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Мобілізація засуджених в Україні

В Україні під час повномасштабної війни, яка супроводжується загальним призовом військовозобов’язаних громадян, відбувається і мобілізація осіб, які були засуджені до позбавлення волі та перебувають у відповідних виправних установах.

Аби долучитися до ЗСУ, ця категорія має постати перед судом, отримати умовно-дострокове звільнення та пройти медичне обстеження.

При цьому ув'язнених мобілізують лише до досягнення 57-річного віку. І право на відпустку такі добровольці не матимуть.

Чи потрібно мобілізувати жінок з колоній

Щодо мобілізації жінок, які перебувають у колоніях та в’язницях, то, за словами Дениса Малюськи, зараз потреби у такому кроці немає — бо немає потреби у цій категорії.

Але в теорії жінки-ув’язнені мають таке ж право добровільно приєднатися до лав ЗСУ, як і чоловіки, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, відбуваючи покарання.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених. На його думку, випадків самовільного залишення частини та дезертирства уникнути не вдасться.