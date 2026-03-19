Увольнение из армии несмотря на бездействие командира: когда возможно

Военнослужащие в госпитале. Фото: "Суспільне"

Военнослужащие, которые получить во время службы в ВСУ инвалидность, имеют законное право уволиться из армии. Этому не должно помешать даже бездействие командира и игнорирование требования военнослужащего. Юристы объяснили, как уволиться из Вооруженных сил Украины, находясь в больнице.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

В увольнении лицу с инвалидностью отказали

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение. Это возможно тогда, когда военный имеет законные основания для прекращения службы в армии.

К юристам обратился военнослужащий. Мужчина рассказал, что он перенес операцию на позвоночнике в военном госпитале, после чего получил третью группу инвалидности и, соответственно, право на увольнение из ВСУ.

Но, пояснил военный, его рапорт, отправленный через приложение "Армия+", отклонили. Причиной стала "бездеятельность непосредственного командира". Гражданин поинтересовался, сможет ли он все-таки уволиться из-за наличия инвалидности.

Как уволиться из ВСУ, не возвращаясь из больницы в часть

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что, даже несмотря на установленную инвалидность, процесс увольнения нужно пройти в соответствии с законом. Дерий пояснил: "Пускать все на самотек крайне опасно. Отсутствие в части без надлежащего документального оформления (если у вас уже закончился отпуск или больничный) дают командованию все основания подать вас в СОЧ".

Юрист объяснил, как в такой ситуации провести процесс увольнения. Для начала нужно написать рапорт на увольнение по состоянию здоровья, из-за наличия инвалидности 3-й группы. Владислав Дерий подчеркнул: "Добавьте к нему нотариально заверенные копии справки МСЭК о группе инвалидности, выписки из госпиталя (эпикриз) и удостоверение УБД. И отправьте этот пакет документов через "Укрпошту" в адрес вашей воинской части (на имя командира бригады/части) ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении".

По словам Дерия, такой дистанционный вариант оформления права на увольнение является вполне законным: "Военнослужащие, которые по состоянию здоровья не могут вернуться в свою часть для оформления увольнения, имеют право написать рапорт на имя начальника местного ТЦК и СП по месту проведения отпуска/лечения с просьбой направить на ВВК и получить отпуск. Учитывая вашу операцию на позвоночнике, это вполне реальный вариант избежать поездки к комбригу".

Уволиться из ВСУ после завершения контракта имеет право даже офицер.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. Для высшего офицерского состава это возраст увеличен до 65 лет.