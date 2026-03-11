Видео
Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ из-за психологического давления

Увольнение из ВСУ из-за психологического давления

Дата публикации 11 марта 2026 15:25
Как уволиться из армии вследствие психологического давления
Для увольнения из армии военному в некоторых случаях надо пройти ВВК. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ, legalposition24.com. Коллаж: Новини.LIVE

Если на военнослужащего в Вооруженных силах Украины осуществлялось психологическое давление, он может уволиться из армии. Юристы объяснили, зачем ему нужно при этом проходить военно-врачебную комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Права военнослужащего

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение из армии. Это возможно при наличии законных причин.

К юристам обратился украинский военнослужащий. Мужчина объяснил, что в отношении него систематически осуществлялось психологическое давление, и поинтересовался, может ли он на основании этого уволиться из рядов ВСУ.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, какие права есть у военнослужащего. "Вы имеете полное право через рапорт требовать направления на лечение, обследование у психиатра и направление на ВВК", — отметил Дерий.

Как уволиться из армии

Юрист объяснил, зачем в такой ситуации проходить военно-врачебную комиссию. "Во время ВВК вы должны максимально честно и подробно описать свое состояние (суицидальные мысли, бессонница, тревожность, последствия издевательств)", — подчеркнул Владислав Дерий.

В некоторых случаях обследование на ВВК может быть продолжено. "Психиатр ВВК может (и должен при таких жалобах) направить Вас на стационарное обследование в госпиталь для установления диагноза", — отметил Дерий.

В итоге военнослужащего действительно могут уволить из армии. "Если по результатам обследования Вам установят диагноз (например, тяжелое депрессивное расстройство, ПТСР или расстройство личности), Вас могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета (статья 14-17 Расписания болезней)", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какой является процедура увольнения из армии после ранения.

Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а потом уже в судебном порядке.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли уволиться во время войны, если закончился контракт.

Военнослужащий, у которого закончился контракт во время действия военного положения, имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины. Но это возможно только при условии соблюдения одного важного условия.

ВСУ увольнение ВВК психиатр военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
