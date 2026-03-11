Как уволиться из армии вследствие психологического давления

Для увольнения из армии военному в некоторых случаях надо пройти ВВК. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ, legalposition24.com. Коллаж: Новини.LIVE

Если на военнослужащего в Вооруженных силах Украины осуществлялось психологическое давление, он может уволиться из армии. Юристы объяснили, зачем ему нужно при этом проходить военно-врачебную комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Права военнослужащего

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение из армии. Это возможно при наличии законных причин.

К юристам обратился украинский военнослужащий. Мужчина объяснил, что в отношении него систематически осуществлялось психологическое давление, и поинтересовался, может ли он на основании этого уволиться из рядов ВСУ.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, какие права есть у военнослужащего. "Вы имеете полное право через рапорт требовать направления на лечение, обследование у психиатра и направление на ВВК", — отметил Дерий.

Как уволиться из армии

Юрист объяснил, зачем в такой ситуации проходить военно-врачебную комиссию. "Во время ВВК вы должны максимально честно и подробно описать свое состояние (суицидальные мысли, бессонница, тревожность, последствия издевательств)", — подчеркнул Владислав Дерий.

В некоторых случаях обследование на ВВК может быть продолжено. "Психиатр ВВК может (и должен при таких жалобах) направить Вас на стационарное обследование в госпиталь для установления диагноза", — отметил Дерий.

В итоге военнослужащего действительно могут уволить из армии. "Если по результатам обследования Вам установят диагноз (например, тяжелое депрессивное расстройство, ПТСР или расстройство личности), Вас могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета (статья 14-17 Расписания болезней)", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какой является процедура увольнения из армии после ранения.

Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а потом уже в судебном порядке.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли уволиться во время войны, если закончился контракт.

Военнослужащий, у которого закончился контракт во время действия военного положения, имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины. Но это возможно только при условии соблюдения одного важного условия.