Увольнение из ВСУ после окончания контракта - когда это возможно во время войны

Украинские военнослужащие. Фото: 21 ОМБр

Военнослужащий, у которого закончился контракт во время действия военного положения, имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины. Но это возможно только при условии соблюдения одного важного условия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение после завершения контракта

В Украине продолжается война, в которой участвуют не только мобилизованные граждане, но и те военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу с Министерством обороны Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он уволиться из Вооруженных сил Украины после окончания действия контракта, если война к тому времени не завершится.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя эту ситуацию, что такое право военнослужащий будет иметь, но при одном важном условии.

Кто имеет право на увольнение из ВСУ во время войны

"Да, вы можете уволиться, если подписали контракт во время действия военного положения", — подчеркнул адвокат.

Айвазян напомнил статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в которой сказано, что именно для этой категории военнослужащих-контрактников существует такое разрешение.

"Контракт прекращается (расторгается), а военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, увольняются с военной службы в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу) в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения", — говорится в законе.

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины увольнения из Вооруженных сил Украины действуют во время войны.

Добавим, мы сообщали о том, какую категорию военнослужащих могут задержать в ВСУ несмотря на основания для увольнения.