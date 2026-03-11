Відео
Україна
Головна Мобілізація Чи можна звільнитися із ЗСУ через психологічний тиск

Чи можна звільнитися із ЗСУ через психологічний тиск

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 15:25
Звільнення із армії через психологічний тиск
Для звільнення з армії військовому у деяких випадках треба пройти ВЛК. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ, legalposition24.com. Колаж: Новини.LIVE

Якщо на військовослужбовця у Збройних силах України здійснювався психологічний тиск, він може звільнитися з армії. Юристи пояснили, навіщо йому потрібно при цьому проходити військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Права військовослужбовця

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з армії. Це можливо за наявності законних причин.

До юристів звернувся український військовослужбовець. Чоловік пояснив, що щодо нього систематично здійснювався психологічний тиск, і поцікавився, чи може він на підставі цього звільнитися з лав ЗСУ.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, які права є у військовослужбовця. "Ви маєте повне право через рапорт вимагати направлення на лікування, обстеження у психіатра та направлення на ВЛК", — наголосив Дерій.

Як звільнитися із армії

Юрист пояснив, навіщо у такій ситуації проходити військово-лікарську комісію. "Під час ВЛК ви повинні максимально чесно і детально описати свій стан (суїцидальні думки, безсоння, тривожність, наслідки знущань)", — підкреслив Владислав Дерій.

У деяких випадках обстеження на ВЛК може бути продовжене. "Психіатр ВЛК може (і має при таких скаргах) направити Вас на стаціонарне обстеження у госпіталь для встановлення діагнозу", — зазначив Дерій.

У підсумку військовослужбовця справді можуть звільнити з армії. "Якщо за результатами обстеження Вам встановлять діагноз (наприклад, важкий депресивний розлад, ПТСР або розлад особистості), Вас можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку (стаття 14–17 Розкладу хвороб)", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є процедура звільнення з армії після поранення.

Процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна звільнитися під час війни, якщо закінчився контракт.

Військовослужбовець, у якого закінчився контракт під час дії воєнного стану, має право звільнитися зі Збройних сил України. Але це можливо лише за умови дотримання однієї важливої умови.

ЗСУ звільнення ВЛК психіатр військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
