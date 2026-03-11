Звільнення із армії через психологічний тиск

Для звільнення з армії військовому у деяких випадках треба пройти ВЛК. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ, legalposition24.com. Колаж: Новини.LIVE

Якщо на військовослужбовця у Збройних силах України здійснювався психологічний тиск, він може звільнитися з армії. Юристи пояснили, навіщо йому потрібно при цьому проходити військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Права військовослужбовця

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з армії. Це можливо за наявності законних причин.

До юристів звернувся український військовослужбовець. Чоловік пояснив, що щодо нього систематично здійснювався психологічний тиск, і поцікавився, чи може він на підставі цього звільнитися з лав ЗСУ.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, які права є у військовослужбовця. "Ви маєте повне право через рапорт вимагати направлення на лікування, обстеження у психіатра та направлення на ВЛК", — наголосив Дерій.

Як звільнитися із армії

Юрист пояснив, навіщо у такій ситуації проходити військово-лікарську комісію. "Під час ВЛК ви повинні максимально чесно і детально описати свій стан (суїцидальні думки, безсоння, тривожність, наслідки знущань)", — підкреслив Владислав Дерій.

У деяких випадках обстеження на ВЛК може бути продовжене. "Психіатр ВЛК може (і має при таких скаргах) направити Вас на стаціонарне обстеження у госпіталь для встановлення діагнозу", — зазначив Дерій.

У підсумку військовослужбовця справді можуть звільнити з армії. "Якщо за результатами обстеження Вам встановлять діагноз (наприклад, важкий депресивний розлад, ПТСР або розлад особистості), Вас можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку (стаття 14–17 Розкладу хвороб)", — підкреслив юрист.

Процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.

Військовослужбовець, у якого закінчився контракт під час дії воєнного стану, має право звільнитися зі Збройних сил України. Але це можливо лише за умови дотримання однієї важливої умови.