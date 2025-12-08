Видео
Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ опекуна — когда это невозможно

Увольнение из ВСУ опекуна — когда это невозможно

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:25
Увольнение из армии опекуна - какие могут быть проблемы
Военнослужащий ВСУ. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Увольнение военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины после оформления опекунства над больной матерью возможно. Но этот вариант действует только в случае конкретного вида болезней лица, над которым планируют установить опекунство.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Опекунство не выход

Военнослужащие имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по тем или иным причинам.

К юристам обратился военный, который поинтересовался, может ли он уволиться из ВСУ, оформив опекунство над матерью, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем (грыжа L4-L5 и другие дегенеративные изменения позвоночника).

Отвечая на этот вопрос, юрист Владислав Дерий отметил, что именно из-за института опекунства уволиться невозможно.

"Сын не сможет установить опеку над матерью, ведь для этого нужно ее признавать в судебном порядке недееспособной, если она вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способна осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. А так как мать имеет проблемы со спиной, а не с психикой, то вариант с опекунством отпадает", — отметил юрист.

Как можно уволиться из ВСУ

Вместе с тем, добавил Дерий, если мать военного имеет серьезные нементальные проблемы со здоровьем, увольнение такого военнослужащего ВСУ все же возможно, но при других условиях.

"Сын будет иметь высокие шансы на выезд за пределы Украины и на отсрочку от мобилизации, если мать получит как минимум II группу инвалидности", — подчеркнул юрист.

Однако, добавил он, в этой ситуации есть важные нюансы — есть ли другие близкие родственники у матери и одинаковое ли место регистрации у сына и матери.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ нужен военному для увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.

Добавим, мы сообщали о том, в чем существенная разница между увольнением военных в запас или в отставку.

ВСУ болезнь увольнение опекун военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
