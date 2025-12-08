Звільнення з армії опікуна - які можуть бути проблеми

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України після оформлення опікунства над хворою матір’ю є можливим. Але цей варіант діє лише у випадку конкретного виду хвороб особи, над якою планують встановити опікунство.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Опікунство не вихід

Військовослужбовці мають право звільнитися з лав Збройних сил України з тих чи інших причин.

До юристів звернувся військовий, який поцікавився, чи може він звільнитися із ЗСУ, оформивши опікунство над матір’ю, яка має серйозні проблеми зі здоров’ям (грижа L4–L5 та інші дегенеративні зміни хребта).

Відповідаючи на це питання, юрист Владислав Дерій зазначив, що саме через інститут опікунства звільнитися неможливо.

"Син не зможе встановити опіку над матір’ю, адже для цього потрібно її визнавати в судовому порядку недіздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. А так як мати має проблеми зі спиною, а не з психікою, то варіант з опікунством відпадає", — наголосив юрист.

Як можна звільнитися із ЗСУ

Разом з тим, додав Дерій, якщо мати військового має серйозні не-ментальні проблеми зі здоров’ям, звільнення такого військовослужбовця ЗСУ все ж є можливим, але за інших умов.

"Син матиме високі шанси на виїзд за межі України та на відстрочку від мобілізації, якщо мати отримає як мінімум ІІ групу інвалідності", — підкреслив юрист.

Проте, додав він, у цій ситуації є важливі нюанси — чи є інші близькі родичі у матері та чи однакове місце реєстрації у сина та матері.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ потрібен військовому для звільнення із ЗСУ за станом здоров’я.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас або у відставку.