Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья — две основные причины

Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья — две основные причины

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 20:00
Увольнение из армии - причины для увольнения по состоянию здоровья
Военный проходит ВВК. Фото: "Апостроф"

Военные, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право уволиться из армии по состоянию здоровья. Для этого нужны либо решение военно-врачебной комиссии, либо подтвержденная инвалидность.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Увольнение из-за ухудшения состояния здоровья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы при наличии соответствующих законных оснований.

Одним из таких оснований является состояние здоровья, которое не позволяет полноценно осуществлять военную службу.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, отметил, что существует две основные возможности для увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

Первая — это когда состояние здоровья военного существенно ухудшилось, что было зафиксировано соответствующими медицинскими заключениями.

"Военнослужащий имеет право уволиться из ВСУ на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев", — подчеркнул Дерий.

Увольнение при наличии инвалидности

Вторая возможность связана с длительными серьезными проблемами со здоровьем, которые отмечены получением соответствующего статуса.

"Военный имеет право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины при наличии инвалидности", — отметил юрист.

Владислав Дерий добавил, что это право приобретается, когда военнослужащий не выразил желание продолжать военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих может уволиться из ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли военным проходить ежегодную ВВК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
