Звільнення з армії - причини для звільнення за станом здоров'я

Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я — дві основні причини
Військові, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право звільнитися з армії за станом здоров’я. Для цього потрібні або рішення військово-лікарської комісії, або підтверджена інвалідність.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Звільнення через погіршення стану здоров'я
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби за наявності відповідних законних підстав.
Однією із таких підстав є стан здоров’я, який не дозволяє повноцінно здійснювати військову службу.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що існує дві основні можливості для звільнення з військової служби через стан здоров’я.
Перша – це коли стан здоров’я військового суттєво погіршився, що було зафіксовано відповідними медичними висновками.
"Військовослужбовець має право звільнитися із ЗСУ на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців", — підкреслив Дерій.
Звільнення за наявності інвалідності
Друга можливість пов’язана із тривалими серйозними проблемами зі здоров’ям, які відзначені отриманням відповідного статусу.
"Військовий має право звільнитися з лав Збройних сил України за наявності інвалідності", — наголосив юрист.
Владислав Дерій додав, що це право набувається, коли військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців може звільнитися із ЗСУ за віком.
Додамо, ми повідомляли про те, чи треба військовим проходити щорічну ВЛК.
Читайте Новини.LIVE!