Головна Мобілізація Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я — дві основні причини

Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я — дві основні причини

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 20:00
Звільнення з армії - причини для звільнення за станом здоров'я
Військовий проходить ВЛК. Фото: "Апостроф"

Військові, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право звільнитися з армії за станом здоров’я. Для цього потрібні або рішення військово-лікарської комісії, або підтверджена інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Звільнення через погіршення стану здоров'я

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби за наявності відповідних законних підстав.

Однією із таких підстав є стан здоров’я, який не дозволяє повноцінно здійснювати військову службу.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що існує дві основні можливості  для звільнення з військової служби через стан здоров’я.

Перша – це коли стан здоров’я військового суттєво погіршився, що було зафіксовано відповідними медичними висновками.

"Військовослужбовець має право звільнитися із ЗСУ на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців", — підкреслив Дерій.

Звільнення за наявності інвалідності

Друга можливість пов’язана із тривалими серйозними проблемами зі здоров’ям, які відзначені отриманням відповідного статусу.

"Військовий має право звільнитися з лав Збройних сил України за наявності інвалідності", — наголосив юрист.

Владислав Дерій додав, що це право набувається, коли військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу.





Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
