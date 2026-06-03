Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья: обязательный шаг

Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья: обязательный шаг

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 15:25
Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья: обязательный шаг
Военный на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Проблемы со здоровьем позволяют военнослужащим уволиться из рядов ВСУ. Для того, чтобы начать процесс увольнения по состоянию здоровья, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Именно постановление ВВК является обязательным документом для увольнения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии по состоянию здоровья

Военнослужащие, которые проходят службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют право на увольнение. Это право нужно подтвердить наличие законного основания для увольнения.

Одним из основных оснований для увольнения с военной службы является состояние здоровья. Если военнослужащий получил ранение или заболел настолько, что не может продолжать полноценную службу в ВСУ, он может подать рапорт на увольнение.

К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из армии. Мужчина поинтересовался, как он может это сделать, учитывая серьезные проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Нужно постановление ВВК

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что увольнение в такой ситуации возможно. Особенно если у военнослужащего установят инвалидность.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, какой шаг является самым первым и обязательным в процессе освобождения по состоянию здоровья. Айвазян подчеркнул: "Во время военного положения увольнение по состоянию здоровья возможно на основании постановления ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев".

Отдельным основанием юрист назвал именно наличие инвалидности. Адвокат подчеркнул, что в ситуации с установленной группой инвалидности военнослужащий может в любой момент уволиться из ВСУ, если не желает продолжать службу.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военные могут получить новые основания для увольнения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дополнительные основания для увольнения с военной службы. Речь идет о лицах, которой имели право на отсрочку, но не воспользовались им. Также уволить со службы могут в случае, если суд признал призыв противоправным.

болезнь ВВК увольнение с армии
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации