Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья: обязательный шаг

Военный на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Проблемы со здоровьем позволяют военнослужащим уволиться из рядов ВСУ. Для того, чтобы начать процесс увольнения по состоянию здоровья, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Именно постановление ВВК является обязательным документом для увольнения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии по состоянию здоровья

Военнослужащие, которые проходят службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют право на увольнение. Это право нужно подтвердить наличие законного основания для увольнения.

Одним из основных оснований для увольнения с военной службы является состояние здоровья. Если военнослужащий получил ранение или заболел настолько, что не может продолжать полноценную службу в ВСУ, он может подать рапорт на увольнение.

К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из армии. Мужчина поинтересовался, как он может это сделать, учитывая серьезные проблемы со здоровьем.

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Нужно постановление ВВК

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что увольнение в такой ситуации возможно. Особенно если у военнослужащего установят инвалидность.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, какой шаг является самым первым и обязательным в процессе освобождения по состоянию здоровья. Айвазян подчеркнул: "Во время военного положения увольнение по состоянию здоровья возможно на основании постановления ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев".

Отдельным основанием юрист назвал именно наличие инвалидности. Адвокат подчеркнул, что в ситуации с установленной группой инвалидности военнослужащий может в любой момент уволиться из ВСУ, если не желает продолжать службу.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военные могут получить новые основания для увольнения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дополнительные основания для увольнения с военной службы. Речь идет о лицах, которой имели право на отсрочку, но не воспользовались им. Также уволить со службы могут в случае, если суд признал призыв противоправным.